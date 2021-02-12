Жители Астрахани массово жалуются на запах газа на улицах

АСТРАХАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Центр обработки вызовов 112 зафиксировал 13 обращений за час от населения о том, что на улице в Кировском районе Астрахани пахнет газом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области в пятницу.

В декабре 2019 года центр обработки вызовов 112 принял порядка 350 сообщений от населения о запахе газа на улицах Астрахани. 5 февраля этого года более 20 жалоб на запах газа поступило из Ахтубинского района Астраханской области.

"В период времени с 10 часов 25 минут до 11 часов 09 минут 12 февраля на ЦОВ-112 поступило 13 звонков от населения по запаху, несвойственному атмосферному (запах газа на улице)", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, речь идет о Кировском районе областного центра. Оперативная группа службы Роспотребнадзора Астраханской области возьмет пробы атмосферного воздуха на наличие превышений ПДК вредных веществ.

Организовано взаимодействие с региональным управлением Роспотребнадзора, службой природопользования Астраханской области, управлением Росприроднадзора Астраханской области, а также с производственно-диспетчерской службой компании "Газпром добыча Астрахань".