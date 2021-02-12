Центр им. Гамалеи завершает вторую фазу клинических испытаний "Спутник V лайт"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи заканчивает вторую фазу клинических испытаний российской однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V лайт". Об этом в пятницу заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью телеканалу " Россия-24 ".

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"Институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата", - сказал он.

Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V лайт" снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания.

"Полноценный вариант вакцины, во-первых, дает стопроцентную гарантию от тяжелых случаев, которые могут превратиться в летальные. А "Лайт" (вакцина "Спутник V лайт - прим. ТАСС) только понижает вероятность тяжелых случаев, но полностью их не исключает", - сказал он.

Гинцбург сообщил, что срок действия вакцины "Спутник V лайт" будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата "Спутник V", состоящего из двух компонентов.

"Продолжительность защитного действия "Спутника лайт" будет по крайней мере в 3-4 раза меньше, чем продолжительность действия вакцины, которая состоит из двух компонентов", - сказал он.

По словам Гинцбурга, скорее всего, "Спутник V лайт" будет давать защиту от коронавируса на четыре-пять месяцев.

"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, это произошло 11 августа 2020 года. 17 декабря президент России Владимир Путин допустил создание "лайт-варианта" препарата.