Привившиеся "Спутником V" могут стать донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Уровень антител к коронавирусу у привитых "Спутником V" позволяет им быть донорами плазмы для лечения пациентов. Об этом в пятницу заявил директор разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Уровень протективных антител, а у нас, как вы понимаете, есть возможность померить уровень протективных антител у себя в крови, соответствует тому, который позволяет нам всем быть донорами <...>. То есть уровень антител очень высокий", - сказал он.

По словам Гинцбурга, экспериментально доказанная продолжительность действия вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет как минимум девять месяцев.

"Мы можем в настоящее время гарантировать экспериментально, что продолжительность действия вакцины "Спутник V" составляет порядка девяти месяцев, немного более", - сказал он.