{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В России разработали технологию создания вакцин против нескольких вариантов коронавируса

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Специалисты Центра им. Гамалеи разработали технологию, которая позволит быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса. Об этом сообщил в пятницу директор организации Александр Гинцбург.

На эту тему
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

"Мы сейчас разработали в нашем институте <...> технологию, которая позволяет очень быстро и эффективно создать вакцинный препарат, в состав которого будут входить антигены не от одного варианта коронавируса, <...> а от двух, трех, четырех и пяти различных антигенных вариантов. И такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, которые будут нам угрожать и будут вокруг нас циркулировать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Власти Удмуртии сохранили обязательный масочный режим в общественных местах
Ранее глава региона Александр Бречалов сообщил в соцсетях, что с 12 февраля масочный режим на территории республики будет носить рекомендательный характер
Читать полностью