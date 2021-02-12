В России разработали технологию создания вакцин против нескольких вариантов коронавируса

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Специалисты Центра им. Гамалеи разработали технологию, которая позволит быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса. Об этом сообщил в пятницу директор организации Александр Гинцбург.
"Мы сейчас разработали в нашем институте <...> технологию, которая позволяет очень быстро и эффективно создать вакцинный препарат, в состав которого будут входить антигены не от одного варианта коронавируса, <...> а от двух, трех, четырех и пяти различных антигенных вариантов. И такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, которые будут нам угрожать и будут вокруг нас циркулировать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".