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Пандемия COVID-19
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Гинцбург рассказал о вакцине "Cпутник V" для детей

Глава Центра им. Гамалеи сообщил, что состав вакцины не изменится, но дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Состав вакцины от коронавируса "Cпутника V" для детей не изменится, однако дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста. Об этом сообщил в пятницу директор Центра им. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.

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"Когда мы получим разрешение на исследования "Спутник V" на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы. Допустим, 17-14, 14-9 и 9 и меньше, а может быть, даже на четыре возрастных группы. В зависимости от возрастной группы дозировка будет, это очевидно, различной: чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата. Придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины, думаю, не придется за исключением того, что, может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы этой вакцины, и не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет, в первую очередь, рекомендована детям", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

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РоссияПандемия COVID-19
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