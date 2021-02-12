Гинцбург рассказал о вакцине "Cпутник V" для детей

"Когда мы получим разрешение на исследования "Спутник V" на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы. Допустим, 17-14, 14-9 и 9 и меньше, а может быть, даже на четыре возрастных группы. В зависимости от возрастной группы дозировка будет, это очевидно, различной: чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата. Придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины, думаю, не придется за исключением того, что, может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы этой вакцины, и не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет, в первую очередь, рекомендована детям", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".