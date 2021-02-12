Гинцбург рассказал о вакцине "Cпутник V" для детей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Состав вакцины от коронавируса "Cпутника V" для детей не изменится, однако дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста. Об этом сообщил в пятницу директор Центра им. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.
"Когда мы получим разрешение на исследования "Спутник V" на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы. Допустим, 17-14, 14-9 и 9 и меньше, а может быть, даже на четыре возрастных группы. В зависимости от возрастной группы дозировка будет, это очевидно, различной: чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата. Придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины, думаю, не придется за исключением того, что, может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы этой вакцины, и не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет, в первую очередь, рекомендована детям", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".