Медведев подготовил для Путина доклад по повышению эффективности медлабораторий

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подготовил доклад на имя президента РФ Владимира Путина по улучшению материально-технической базы отечественных лабораторий медучреждений.

"Важно, что мы формируем современную систему наблюдения за биологическими угрозами не с чистого листа, у нас эта работа была поставлена еще в советские времена, и в настоящий период мы не растеряли эти компетенции", - сказал Медведев в пятницу на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Он напомнил, что "на базе Федерального медико-биологического агентства был создан национальный центр мониторинга биологических рисков, где анализируется информация о вирусах и бактериях, общей эпидемиологической обстановке в России и в соседних странах, к центру подключено свыше 5 тыс. лабораторий государственных медицинских учреждений во всех регионах страны". "Наша задача - сделать их совместную работу уже более эффективной, для этого нужно обратить особое внимание на укрепление материально-технической базы лабораторий", - полагает зампред СБ.

Он проинформировал участников заседания, что "по этому поводу подписал доклад на имя президента" для получения окончательного решения, "чтобы заниматься этим в более быстром темпе, более основательно".

По мнению Медведева, также "нужно создавать отечественные информационные базы сравнения получаемых данных, определить перечень обязательных сведений, которые должны передаваться в национальный центр".

Зампред Совбеза отметил, что в настоящий момент сформирована достаточная нормативная база, необходимая для решения задач по защите от биологических рисков. Он напомнил, что в конце 2020 года глава государства подписал закон о биологической безопасности в РФ, по которому правительство утверждает порядок проведения мониторинга биологических рисков. "Минздрав подготовил проект этого порядка с учетом поправок, которые вносились в ходе второго и третьего чтений. Документ устанавливает правила наблюдения за биологическими угрозами на территории нашей страны и определяет их виды", - отметил Медведев. Он подчеркнул, что этот документ "нужно как можно быстрее доработать и принять, чтобы закон заработал в полную силу".