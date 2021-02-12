{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представление Андрея Кигима на должность главы ПФР состоится 15 февраля

Андрей Кигим сообщил, что вице-премьер Татьяна Голикова и Минтруд определят задачи при представлении

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Официальное представление Андрея Кигима на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) состоится 15 февраля, в понедельник.

На эту тему
Биография нового главы Пенсионного фонда России Андрея Кигима

Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.

"Официально представление на должность будет в понедельник", - сказал он, отметив, что вице-премьер России Татьяна Голикова и Минтруд определят задачи при представлении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Кигима на должность председателя правления ПФР. До этого Кигим в течение восьми лет занимал должность главы Фонда социального страхования.

Теги
Россия
Мнение
Символ достатка и гостеприимства: что нового и необычного приготовить из ананасов
Мария Курсакова — о вкусных и полезных рецептах из этого тропического фрукта
Читать полностью