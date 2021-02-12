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Пандемия COVID-19

В Саратовской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Он будет действовать до 1 марта

САРАТОВ, 12 февраля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили в Саратовской области до 1 марта, сообщает в пятницу правительство региона.

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"Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается в Саратовской области до 1 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление, опубликованное в пятницу, также обязывает руководителей организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации, введение, если возможно, посменной работы, соблюдение масочного режима, соблюдение дезинфекционного режима.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 46 075 человек, с начала пандемии выздоровели 40 882 человека.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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