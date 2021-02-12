Telegraph считает, что одобрение "Спутника V" в ЕС "находится в пределах досягаемости"

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Успех российской вакцины от коронавируса "Спутник V" привел к тому, что Россия завоевывает новых друзей в развивающихся странах и ломает лед в отношениях с геополитическими противниками. Об этом пишет в пятницу британская газета The Daily Telegraph, указывая на низкую стоимость разработанного в РФ препарата и легкость в его транспортировке.

Издание отмечает, что к настоящему моменту общее количество стран, одобривших применение вакцины "Спутник V", достигло 26, а новые государства одобряют российскую разработку "почти ежедневно". В том числе речь идет о развивающихся странах, у которых нет доступа к разработанным на Западе препаратам.

The Daily Telegraph пишет, что изначально к "Спутнику V" в мире относились скептически. Причины этого заключались в том, что он был зарегистрирован в августе прошлого года еще до того, как были опубликованы все детали проведенных исследований.

Однако ситуация изменилась после того, как журнал The Lancet 2 февраля распространил результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины. Согласно ему, вакцина оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

Как говорится в статье, большим призом для разработчиков российской вакцины станет ее одобрение Европейским агентством лекарственных средств. И эта победа, как пишет газета, "находится в пределах досягаемости".

Издание обращает внимание на то, что германский канцлер Ангела Меркель, которая была одним из самых жестких критиков Кремля из-за ситуации с Алексеем Навальным, обсудила тему вакцины с президентом России Владимиром Путиным на предмет возможного сотрудничества. Как пишет The Daily Telegraph, Меркель заявила, что "любая вакцина приветствуется в ЕС".

О вакцине

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию "Спутника V" в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Вакцина также зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии и Бахрейне.

По данным РФПИ, "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, входит в топ-3 вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений по всему миру. Российскую вакцину опережают только препараты от Pfizer и AstraZeneca - 35 и 31 страна, соответственно. Число стран, где одобрен "Спутник V", существенно превышает количество одобрений китайских вакцин Sinopharm (13 стран), Sinovac (10 стран) и CanSino (2 страны).