Вакцина "Ковивак" может поступить в гражданский оборот в конце марта

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Первые партии вакцины от коронавируса "Ковивак", созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН), могут поступить в гражданский оборот в конце марта. Об этом сообщил в пятницу заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

Он отметил, что центр рассчитывает завершить регистрацию вакцины к концу февраля. "Есть одна особенность - после регистрации первая серия вакцины должна пройти контроль качества, это занимает порядка месяца, потому что есть биологические процессы, которые ускорить никому пока не удается. В конце марта [вакцина может поступить в гражданский оборот]", - сказал Чернов.

Он добавил, что особенностью "Ковивака" является то, что в ней используется цельный вирус. При этом вирус инактивирован и не может нанести вред организму человека, а иммунитет после вакцинации данным препаратом вырабатывается примерно такой же, как и после перенесенного заболевания.

Чернов также обратил внимание на то, что "Ковивак", в отличие от других вакцин, имитирует природный процесс борьбы организма с вирусом в целом, а не только блокирует его S-белок. "Мы полностью имитируем природный процесс, тем самым страхуемся от каких-то вещей, которые пока еще не изучены, - подчеркнул он. - На вирус накинулось очень много ученых. Они изучают его с разных сторон, но это явление настолько многообразное, серьезное, что работы хватит как минимум на десяток лет. Чтобы быть относительно более уверенными, мы блокируем сразу все, пытаемся по крайней мере".

20 января 2021 года Минздрав РФ получил от Центра им. Чумакова документы для регистрации вакцины "Ковивак". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регистрация ожидается 16 февраля.