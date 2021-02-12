Детский омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых мать оставила на морозе в Москве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что состояние троих детей, которых мать оставила в лесу в Новой Москве, стабильное, но пока они находятся в отделении реанимации.

"Помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние стабильное, мы на связи с врачами. Страшно подумать... Еще немного - последствия могли быть уже необратимыми", - приводит слова омбудсмена ее пресс-служба в пятницу.

Кузнецова сообщила, что следит за ситуацией и находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Москве, представителями департамента труда и социальной защиты населения города, с детским омбудсменом Чувашии. "Проверяем всю информацию, уточняем вопрос по поводу близких родственников", - добавила она. В аппарате омбудсмена уточнили, что в Чувашии могут находиться родственники детей.

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, имея умысел на их убийство, раздела догола и оставила на улице. Это заметил очевидец, который обратился в правоохранительные органы. Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу, сообщила Иванова. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии").

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