"Спутник V" зарегистрировали в Казахстане

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Казахстане, сообщается в официальном аккаунте разработчиков вакцины в Twitter.

"Казахстан стал 27-й страной, разрешившей вакцину "Спутник V", - указано в сообщении.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.