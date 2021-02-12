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Пандемия COVID-19
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"Спутник V" зарегистрировали в Казахстане

Страна стала 27-й, одобрившей российскую вакцину

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Казахстане, сообщается в официальном аккаунте разработчиков вакцины в Twitter.

"Казахстан стал 27-й страной, разрешившей вакцину "Спутник V", - указано в сообщении.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.

Теги
КазахстанРоссияПандемия COVID-19
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