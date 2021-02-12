Посещение заповедников Крыма ограничили из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Объединенная дирекция крымских заповедников из-за снегопадов и аномальных морозов с пятницы по воскресенье закроет для посетителей Ялтинский горно-лесной и другие заповедники, находящиеся в ее ведении. Об этом сообщается в пятницу на странице "Заповедного Крыма" во "ВКонтакте".

В пресс-службе МЧС РФ ранее сообщили, что в Крыму в связи с вторжением арктического холодного воздуха 12-13 февраля ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Северо-западный ветер до 30 м/с, в горах - до 35 м/с.

"В связи с этим ФГБУ "Заповедный Крым" ограничивает выдачу разрешений на посещение 12-14 февраля 2021 года с целью исключить посещение эколого-просветительских троп и маршрутов в неблагоприятных погодных условиях на всех территориях, находящихся в ведении учреждения", - говорится в сообщении.

Туристов просят воздержаться от посещения экологических троп и маршрутов заповедников и исключить выход в горнолесную местность. "Напоминаем, что несоблюдение установленного режима особой охраны природных территорий является административным правонарушением", - отмечается на странице дирекции.

В Симферополе сейчас идет небольшой снег, температура воздуха в течение дня опустилась до минус 1 градуса.

Правительство РФ 30 ноября 2019 года создало федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "Заповедный Крым". Согласно распоряжению, организация осуществляет охрану государственных природных заповедников Казантипский, Опукский, Ялтинский горно-лесной и Лебяжьи острова, а также государственных природных заказников федерального значения Каркинитский и Малое филлофорное поле в целях сохранения биологического разнообразия в них, развития туризма и проведения научных исследований.