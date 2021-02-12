Аксенов сообщил об увеличении поставок вакцины от коронавируса в Крым с 1 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Объемы поставок в Крым вакцины от новой коронавирусной инфекции с 1 марта будут увеличены, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" по итогам заседания Совета руководителей медицинских организаций при Совете министров региона.

"Одна из наиболее актуальных сейчас тем не только для крымчан, но и для всех жителей России - вакцинация от коронавирусной инфекции. Именно поэтому считаю необходимым сообщить, что с 1 марта планируется увеличение объемов поступления вакцины, что также сократит сроки ожидания вакцинации", - написал Аксенов.

Глава Крыма не уточнил, сколько доз вакцины региональные власти рассчитывают получить в следующем месяце.

В среду Аксенов поручил увеличить темпы вакцинации в Крыму до 100 тыс. человек в месяц, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию на полуострове к курортному сезону. До конца февраля должны быть привиты 80 тыс. человек. В целом, по подсчетам властей региона, для создания коллективного иммунитета в Крыму необходимо привить 800 тыс. человек.

С начала пандемии в республике выявили более 34 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Рост числа заражений в регионе начался в октябре и продолжался в декабре. В первой половине января темпы распространения инфекции снизились, впервые с ноября регистрировали менее 200 новых случаев заражения в сутки. Однако Роспотребнадзор по-прежнему считает ситуацию в регионе нестабильной.