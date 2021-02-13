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Россияне рассказали о своем отношении к служебным романам

Главная проблема романа с коллегой, отметили участники проведенного сервисом "Работа.ру" опроса, в том, что домашние конфликты будут сказываться на рабочем процессе, и наоборот

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Почти половина россиян (49%) положительно относятся к служебным романам. При этом доля мужчин, которые выбирают служебные романы, выше чем женщин почти в два раза, говорится в результатах исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос показал, что почти половина опрошенных жителей России (49%) положительно относятся к служебным романам, при этом 44% из них уточнили, что такие отношения не должны мешать работе. Среди женщин и мужчин отличается доля карьеристов и романтиков. Работу выбрали 30% девушек, а отношения -  только 7%. Доля мужчин, готовых сделать ставку на отношения с коллегой, больше -  13%.

"Большинство россиян (60%) уверены, что найдут компромисс, если столкнутся с таким выбором. 30% опрошенных пожертвует отношениями. Только 10% выберут любимого человека, а не работу. 51% участников исследования негативно оценивают романы на работе. 30% из них отметили, что на работе нужно заниматься только своими обязанностями, а 21% указали на негативные последствия отношений в рабочем коллективе", - говорится в тексте исследования.

Главная проблема романа с коллегой, по мнению жителей России, в том, что домашние конфликты будут сказываться на рабочем процессе, и наоборот -  так ответили 50% опрошенных. Участники исследования также указали, что не так боятся конфликтов с руководством (20%) или увольнения (15%) из-за отношений на рабочем месте, но опасаются сплетен коллег (43% опрошенных указали этот вариант). А 12% респондентов отметили, что служебные романы, по их мнению, ничем не опасны.

Исследование сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проводилось в феврале текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,5 тыс. человек старше 18 лет.

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