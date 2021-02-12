Илья Ремесло заявил, что дело против Навального о клевете возбудили после его обращения

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено после заявления в СК блогера Ильи Ремесло. Об этом он сам рассказал в беседе с ТАСС.

"Я увидел публикацию Навального в интернете и обратился в СК с заявлением, который начал доследственную проверку. В ходе нее сотрудники ведомства вышли на ветерана Игната Артеменко, который сделал собственное заявление в Следственный комитет. И на основе его заявления уже было возбуждено уголовное дело", - сказал Ремесло.

По его словам, в материалах дела имеется подписанное заявление ветерана Артеменко в Следственный комитет. "По моей информации, подписывал Артеменко заявление собственноручно, после того, как СК начал проверку после моего заявления. Артеменко официально был признан потерпевшим", - отметил блогер.

Навальный обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает.