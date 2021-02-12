Ночные морозы до 21-24 градусов ожидаются в регионах Центральной России на выходных

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание в ночные часы до минус 21-24 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 13-14 февраля, в дневные часы в Брянской, Калужской, Ивановской, Тульской и других областях будет около минус 12-15 градусов. При этом на территории округа сохраняется вероятность сильных снегопадов, которые начнутся в ночь на пятницу, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Понижение температуры воздуха в среднем на 4-6 градусов, по данным местных ЦГМС, 13-14 февраля ожидается в Брянской, Ивановской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской областях. В этих регионах ночами похолодает до минус 22-24 градусов, в дневные часы столбики термометров покажут около минус 12-15 градусов, пройдут снегопады. "13 февраля будет облачно, ночью - сильный снег, местами метель, днем - снег, местами небольшой, на дорогах снежные заносы и гололедица. 14 февраля сохранится облачность, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночью - до минус 23 градусов, днем минус 11-16 градусов", - сообщили в ЦГМС по Тульской области.

Во Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Ярославской областях в предстоящие двое суток в ночные часы ожидается до минус 19-21 градус, в дневные - минус 10-14 градусов, также (преимущественно в субботу) пройдет снег, местами сильный. "В Костромской области ожидается снег, метель, температура воздуха ночью - минус 16-21, местами до минус 25, днем - минус 12-14, местами до минус 17 градусов", - отметили в региональном ЦГМС.

Из-за прогнозируемых морозов в некоторых регионах управлениями МЧС приняты решения об установке мобильных пунктов обогрева на федеральных трассах. Во Владимирской области такой пункт развернут на 302-м км трассы М-7 "Волга", в Тульской области - шесть пунктов на дорогах М-2 "Крым" и М-4 "Дон".

Температура воздуха не ниже минус 16-19 градусов ночами 13-14 февраля прогнозируется в Белгородском, Воронежском, Смоленском регионах. "Морозная погода сохранится и в воскресенье, ночью по региону будет до минус 17, днем - до минус 14 градусов", - сказал дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что 13 февраля под влиянием активного южного циклона в большинстве областей (ЦФО) пройдет сильный снег, в отдельных районах ожидается ветер до 15-20 м/с. 14 февраля погоду будет определять циклон, центр которого с территории округа переместится на Северный Урал, также ожидается снег, 15 февраля не исключается дальнейшее понижение температуры воздуха на 2-6 градусов.