В Казани с 15 февраля начнет работу первый пункт вакцинации в одном из ТЦ

КАЗАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Первый пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре в Казани начнет работу с понедельника, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

"С 15 февраля мы открываем в "Меге" пункт вакцинации против коронавирусной инфекции. Часы работы пункта вакцинации - с 10 утра до 8 вечера", - сказал он.

По словам Жаворонкова, на сегодня сотрудники Минздрава Татарстана завершают подготовительные работы на точке.

"Этот вопрос сейчас уже на окончании согласования идет, скорее всего, мы будем жителей, которые привились в "Меге", сделали первый этап, они там будут получать рекомендации прийти на второй этап в ту поликлинику, которая будет работать в "Меге" перманентно в тот момент. У нас будут меняться поликлиники", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в республиканском Минздраве, "если опыт [вакцинации в торговом центре] будет успешным, тиражируем в другие заведения".

В республике уже провакцинированы 35 125 человек, в том числе вторым компонентом 6 135 человек. Использовано 43,3% из 81 122 комплектов доз вакцины. В регионе за прошедшие сутки зарегистрировали 72 случая заражения, с начала пандемии - 17 026 случаев. Выздоровели за весь период 13 632 пациента. В Татарстане сохраняется масочный режим в помещениях, общественном транспорте, такси.