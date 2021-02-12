МЧС России в 2020 году провело более 40 международных гуманитарных операций

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. МЧС России осуществило в 2020 году более 40 гуманитарных миссий, включая помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства.

"В 2020 году ведомством выполнено более 40 гуманитарных миссий, большая часть которых была связана с помощью в условиях распространения коронавирусной инфекции. Доставлены гуманитарные грузы медицинского назначения в девять стран Азии и Африки: Китай, Конго, Центральноафриканскую Республику, Зимбабве, Киргизию, Казахстан, Кабо-Верде, Республику Ангола и Афганистан", - сказали в МЧС.

В рамках миссий российские медики направлялись в Киргизию и Казахстан для борьбы с коронавирусом. Авиация ведомства эвакуировала россиян из этих же стран, а также Японии и Афганистана. Одновременно с этим совместно с ВОЗ в Джибути, Ливан, Киргизию, Армению, Азербайджан и Палестину доставлены медицинские комплекты для лечения более 260 тыс. пациентов. Благодаря этому проведено более 1,5 тыс. хирургических операций и оборудованы два полевых противохолерных центра в Джибути.

"Кроме того, ряду стран оказана продовольственная помощь. В текущем году это направление гуманитарного реагирования будет продолжено", - добавили в пресс-службе.

В 2020 году российские вузы МЧС готовили спасателей из других стран. Так, были обучены более ста специалистов из Сербии и Армении. В настоящее время учебу проходят почти 500 специалистов из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

"В текущем году силами Российско-сербского гуманитарного центра планируется оказать помощь странам Балканского региона, пострадавшим в 2020 году от землетрясений, в оценке устойчивости зданий соцназначения. Также предстоит аттестация Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по методологии INSARAG (Консультативная группа ООН по вопросам поиска и спасения)", - подытожили в МЧС.