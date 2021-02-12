В Госдуме намерены обратиться в прокуратуру по всем фактам обнаружения "цветных собак"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") направит запросы в природоохранную прокуратуру по всем случаям появления в ряде городов "цветных собак". Об этом депутат сообщил в пятницу в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

В четверг в СМИ появилась информация о стае собак голубого цвета на территории химического предприятия в Дзержинске, а также о бродячих собаках зеленого цвета в Подольске.

"По поводу цветных собак - по всем случаям, которые сейчас появились в СМИ, будут сделаны нами запросы в природоохранную прокуратуру, поскольку это вопрос, который касается не только и не столько этих несчастных собак, а вопрос, который касается того, что вообще происходит в регионе, что у них там бегают животные в таком виде", - отметил Бурматов.

По его словам, необходимо разобраться в источнике веществ, в которых извалялись или искупались собаки, а также в том, почему этот источник не был закрыт и изолирован. "Надо разобраться, кто туда еще может гипотетически попасть, если там оказались эти животные, там могут бегать и другие животные, ходить люди или вообще туда могут попасть дети. Надо разобраться в законности существования этого источника, не нарушено ли природоохранное законодательство", - считает депутат.

Он подчеркнул, что появление "цветных собак" - опасная ситуация, потому что совершенно непонятно, какие будут последствия, "учитывая, что до сих пор доподлинно неизвестно, что это за вещества, которые к этому могли привести". "Поэтому по всем этим случаям будут сделаны запросы в надзорные ведомства, в природоохранную прокуратуру, а если потребуется, то в Росприроднадзор. Будем разбираться с этим максимально серьезно, потому что если недооценивать эти ситуации, то это приведет к их повтору и, возможно, с гораздо более трагическим исходом. Этого допускать нельзя", - отметил Бурматов.