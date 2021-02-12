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Пандемия COVID-19

Власти Каталонии призвали ЕС ускорить процесс рассмотрения вакцины "Спутник V"

Пока в Испании используют для вакцинации препараты консорциума Pfizer и BioNTech, компании Moderna, Оксфордского университета и компании AstraZeneca

МАДРИД, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство автономного сообщества Каталония призывает европейские власти ускорить процесс рассмотрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу источники в региональном правительстве.

По их информации, кабмин Каталонии "призывает европейские власти ускорить процесс оценки вакцины "Спутник".

Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. В королевстве используются три препарата: консорциума Pfizer и BioNTech, компании Moderna, Оксфордского университета и компании AstraZeneca. С начала распространения инфекции в Испании было выявлено свыше 3 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерили 64 тыс. человек.

Теги
ИспанияРоссияПандемия COVID-19
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