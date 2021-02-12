Власти Каталонии призвали ЕС ускорить процесс рассмотрения вакцины "Спутник V"

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу источники в региональном правительстве.

По их информации, кабмин Каталонии "призывает европейские власти ускорить процесс оценки вакцины "Спутник".

Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. В королевстве используются три препарата: консорциума Pfizer и BioNTech, компании Moderna, Оксфордского университета и компании AstraZeneca. С начала распространения инфекции в Испании было выявлено свыше 3 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерили 64 тыс. человек.