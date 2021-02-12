Полиция Подмосковья опровергла данные об увольнении сотрудника за отказ работать на акциях

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Подмосковная полиция опровергла информацию об увольнении полицейского из-за отказа работать на мероприятиях по пресечению незаконных акций. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД, сотрудник был уволен еще в декабре прошлого года.

В полиции отметили, что в некоторых СМИ опубликована информация об увольнении сотрудника кинологического подразделения межмуниципального управления МВД России "Балашихинское" из органов внутренних дел, ввиду его отказа обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан в период проведения массовых публичных мероприятий. "Обращаем внимание, что указанный гражданин подал рапорт об увольнении по своей инициативе заблаговременно, а именно 29 декабря 2020 года, и спустя установленный законом срок был уволен со службы в органах внутренних дел", - говорится в сообщении.

В главке также отметили, что некоторые представители блогосферы намеренно использовали и растиражировали ложный тезис, связав мотив увольнения сотрудника с его нежеланием выполнять свои обязанности в период проведения в конце января несанкционированных акций, тем самым манипулируя изложенными фактами. "Для качественной и объективной подготовки материалов предлагаем представителям СМИ критически относиться к подобной информации и обращаться за официальными комментариями", - заключили в полиции.