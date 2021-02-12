Нагрузка на психиатрические учреждения Петербурга выросла на 30% за время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Нагрузка на специалистов в области психиатрии выросла в Санкт-Петербурге примерно на 30% за время пандемии, врачи отмечают рост обращений людей с тревожными расстройствами. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщили представители профильных медицинских учреждений.

"Примерно на 30% увеличилось количество госпитализированных и обращающихся больных в тревожном состоянии. Если речь идет о необходимости психологической, не психиатрической, то здесь цифры еще выше, потому что необходимость эмоциональной поддержки, снятия напряжения, семейные проблемы, которые действительно обострились не только у нас, но и в Европе, Японии, Китае. Эти тенденции, они требуют большого количества специалистов", - рассказала руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава России Татьяна Караваева.

По ее словам, в начале пандемии резко увеличилось количество тревожных расстройств, которые стали реакцией на изменение ситуации, "ощущение неопределенности". При этом позднее, уже во время второй волны, как отметила специалист, уже начали преобладать депрессивные расстройства, связанные с переработкой происходящих событий. "Одним из факторов, который существенно влияет на развитие и формирование этих нарушений является, с моей точки зрения, инфодемия, о чем говорит Всемирная организация здравоохранения, огромный поток негативной и непроверенной информации", - считает Караваева.

Заведующий психиатрическим отделением Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН Александр Чомский также отметил, что обращаемость к специалистам института по первичным случаям увеличилась примерно на 30%, также возросла и частота повторных госпитализаций. "Есть социальный компонент, когда пациента надо просто изолировать от больных родственников и мы понимаем, что ему будет лучше в стационаре. Также изменилась структура актуальных приступов у пациентов, уже болевших ранее психическими расстройствами, они участились", - добавил Чомский.

Аналогичные данные привел и заведующий городским психотерапевтическим центром Алексей Демьяненко. При этом, по его словам, количество тревожных расстройств, с которыми обращались в учреждение, по сравнению с 2019 годом выросло еще больше - на 40%.