Эксперт: у трети переболевших COVID-19 в тяжелой форме выявляют стрессовые расстройства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Около трети пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, впоследствии страдают посттравматическим стрессовым расстройством. Такие данные исследований в пятницу на пресс-конференции в ТАСС привела старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Инга Короткова.

"Исследования показали, что у 30% лиц, которые оказались в интенсивной терапии [из-за лечения коронавируса], впоследствии наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства. При посттравматическом стрессовом расстройстве возможны такие клинические симптомы, как немотивированная бдительность, взрывные реакции, агрессивность, нарушение памяти и концентрации внимания и общая тревожность не только на психологическом, но и на физиологическом уровне, бессонница и суицидальные мысли", - рассказала Короткова.

Она добавила, что также возможны депрессивные проявления - подавленное настроение, усталость, потеря удовольствия и ухудшение внимания. По ее словам, при этих симптомах необходимо обратиться к специалистам.

Руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава России Татьяна Караваева также отметила, что с перенесенным стрессом людям могут помочь и простые рекомендации. В их числе организация своего пространства, режима дня, ограничение вредных привычек, поддержание позитивного общения, активное наполнение своего времени тем, что человеку интересно.