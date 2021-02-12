В РФПИ ждут регистрации "Спутника V" еще в нескольких странах на следующей неделе

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что на следующей неделе еще несколько стран одобрят применение вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в пятницу глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Спутник V" зарегистрирован уже в 27 странах, это громадный успех российской вакцины. Мы продолжаем диалог с большим количеством стран в Африке, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе. Мы ведем прямой диалог с некоторыми европейскими странами, поэтому будет все больше одобрений в дальнейшем. Многие одобрения увидим на следующей неделе тоже", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что регистрация российского препарата в каждой стране - это "очень большая работа, потому что много других компаний пытаются помешать [его] одобрению". "Мы даже знаем, что в ряде стран планируются провокации против вакцины "Спутник V", но мы движемся вперед", - добавил глава фонда.

В пятницу РФПИ сообщил о регистрации "Спутника V" в Казахстане, Сент-Винсенте и Гренадинах, а также Черногории.

Вакцина также зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии и Бахрейне.