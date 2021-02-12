В Республике Сербской стартовала вакцинация "Спутником V"

БЕЛГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" стартовала в пятницу в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Трансляцию начала вакцинации в Университетском клиническом центре в Баня-Луке вело национальное телевидение республики РТРС .

Первыми прививки "Спутник V" сделали генеральный директор клинического центра Владо Джаич и директор Института общественного здоровья республики Бранислав Зелькович, а также около 30 медработников центра. "Мы смогли первыми получить вакцину. На следующей неделе ожидаем поставку новой партии", - заявил после вакцинации Владо Джаич.

Первая партия вакцины "Спутник V" для Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) была доставлена на аэродром в Сараево 1 февраля. Как ранее сообщил глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович, вторая партия вакцины "Спутник V" "ожидается во второй половине февраля текущего года".

Всего власти намереваются вакцинировать около 200 тыс. человек при населении в 1,5 млн.