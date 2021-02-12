В Карелии сняли запрет на корпоративы и выездную торговлю из других регионов

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Карелии отменили введенные из-за пандемии коронавируса запреты для организаций общепита и предпринимателей из других регионов. В кафе и ресторанах за одним столиком теперь могут сидеть более пяти человек, разрешается проведение корпоративов, а также снято ограничение на выездную торговлю в Карелии, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Продолжаем поэтапное смягчение ограничительных мер в республике. Сегодня вступают в силу еще несколько важных изменений. Заведения общепита теперь могут работать до 01:00 [ночи]. Также отменятся ограничение на количество посадочных мест за одним столом и запрет на проведение корпоративов. Организации и индивидуальные предприниматели из других регионов могут заниматься на территории республики выездной торговлей", - говорится в сообщении.

В новой редакции распоряжения главы региона также внесены изменения, касающиеся работы кружков и секций. Организациям дополнительного образования позволено работать в штатном режиме при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

В Карелии в связи с пандемией коронавируса продолжает действовать обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет и масочный режим в общественных местах, а также на массовых мероприятиях на открытом воздухе.

По данным Минздрава региона, за все время пандемии в республике выявили 38 547 случаев заражения COVID-19, прирост за сутки составил 178 человек. Выздоровели за все время 33 804 пациента, умерли - 265.