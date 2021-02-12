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Во всех районах Архангельской области открыли пункты вакцинации

Они действуют в 30 медицинских организациях

АРХАНГЕЛЬСК, 12 февраля. /ТАСС/. Пункты вакцинации открыли во всех муниципальных образованиях Архангельской области, за неделю их число возросло с 37 до 49, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра здравоохранения области Татьяна Русинова.

"Пункты вакцинации открыты в 30 медицинских организациях, во всех муниципальных образованиях области. Действует 49 прививочных кабинетов, их число по сравнению с прошлой неделей возросло на 12", - сказала Русинова.

Иммунизацию прошли 11 596 человек, оба компонента получили 1 632 человека.

В регионе с начала пандемии выявлено 54 237 случаев новой коронавирусной инфекции. Сейчас 4 162 человека проходят лечение, 49 899 - уже поправились и выписаны, 679 умерли.

В Архангельской области введена самоизоляция для людей старше 65 лет, действует обязательный масочный режим при посещении торговых центров, магазинов, мест оказания услуг, а также в общественном транспорте. Наполняемость залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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