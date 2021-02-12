Суд счел законным осуждение на 13 лет россиянина за выдачу ЦРУ данных о вооружении флота

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд признал законным решение приговорить россиянина Юрия Ещенко к 13 годам лишения свободы за попытку передать ЦРУ секретные данные о перспективных вооружениях Северного флота. Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Первый апелляционный суд рассмотрел жалобу Ещенко. Решением суда приговор первой инстанции оставлен без изменения, жалоба осужденного - без удовлетворения",- сказала она.

Ранее Брянский областной суд признал Ещенко виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ) и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ещенко в суде признал вину и раскаялся в содеянном.

Как ранее сообщили ТАСС в ФСБ, Ещенко работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, и решил в корыстных целях передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК. В 2015-2017 годах он целенаправленно копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте. По данным спецслужбы, в начале 2019 года он установил контакт с ЦРУ.

Ещенко был задержан ФСБ в Брянской области при попытке передать иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну, в июле 2019 года.