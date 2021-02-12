Обвинение завершило представление доказательств по делу о клевете Навального на ветерана

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Государственное обвинение в пятницу завершило представление доказательств по делу в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко, передает корреспондент ТАСС.

"Стороной обвинения завершено представление доказательств по данному делу", - сказала прокурор Екатерина Фролова.

В течение двух заседаний обвинение допросило в суде потерпевшего, его внука, сиделку и врача, а также двух сторонних граждан, ознакомившихся с высказываниями Навального, и эксперта-лингвиста.

Допрос потерпевшего, проведенный в режиме видеосвязи и занявший всего несколько минут в связи с ухудшением его здоровья, вызвал многочисленные протесты защиты. Навальный получил более 10 замечаний за оскорбительные формулировки вопросов и свои высказывания в адрес внука потерпевшего, которого он обвинил в финансовой заинтересованности.

Показания потерпевшего были оглашены в суде по материалам следствия. Также обвинение представило суду лингвистическую экспертизу, подтверждающую оскорбительный характер высказываний подсудимого в адрес ветерана.

На следующей стадии процесса свои доказательства суду представит сторона защиты.

Дело о клевете

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года блогер в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.