Би-би-си осудила решение гонконгской телекорпорации прекратить вещание ВBC World News

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Британская вещательная корпорация Би-би-си осудила решение гонконгской службы общественного вещания RTHK о прекращении трансляции телеканала BBC World News в этом специальном административном районе КНР.

"Мы осуждаем решение китайских властей. Доступ к точным и беспристрастным новостям - неотъемлемое право человека, в котором нельзя отказывать жителям Гонконга и материкового Китая, где BBC World News смотрят миллионы человек каждую неделю", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Би-би-си.

"Мы знаем, что многие наши зрители так или иначе найдут способ смотреть Би-би-си, а мы продолжим делать все возможное, чтобы наши сюжеты можно было увидеть. Мы придерживаемся своих стандартов журналистики и полностью отвергаем обвинения в неточности и идеологических предубеждениях. Наши журналисты снимали в материковом Китае и Гонконге правдивые и честные репортажи, как и в любой другой точке мира", - отмечается в сообщении британской корпорации.

Ранее в пятницу RTHK сообщила о прекращении трансляции телеканала BBC World News в Гонконге. Это произошло после того, как в четверг Национальное управление радио и телевидения Китая объявило о запрете вещания этого телеканала на территории КНР из-за серьезных нарушений к требованиям достоверности и непредвзятости в репортажах. По этой причине китайский регулятор не примет заявку BBC World News на вещание на следующий год.

На прошлой неделе МИД Китая потребовал от Би-би-си публичных извинений за "неправдоподобные новости и политизацию пандемии" заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это случилось после того, как в конце января Би-би-си опубликовала репортаж, в котором заявлялось, что власти КНР "на протяжении недель утверждали, что вспышка [COVID-19] под контролем", когда вирус уже получил широкое распространение.