ВОЗ опубликует доклад изучавшей происхождение коронавируса в КНР миссии на будущей неделе

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /ТАСС/. Предварительный доклад международной миссии, изучавшей в Китае происхождение коронавируса нового типа, вызвавшего пандемию COVID-19, будет опубликован, как ожидается, на будущей неделе, а полный доклад - в последующие недели. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В Удмуртии все же будут носить маски.

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"Эксперты работают сейчас над обобщающим докладом, который, как мы надеемся, будет опубликован на будущей неделе, а полный окончательный доклад будет опубликован в ближайшие недели", - отметил глава ВОЗ.

По его словам, поездка экспертов в Ухань не даст всех ответов, но с помощью нее получены данные, которые приблизят к пониманию происхождения коронавируса.