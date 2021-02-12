Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 4 млн человек

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило более 15,1 тыс. Как свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте правительственной информации, всего в стране зафиксировано более 4,01 млн случаев инфицирования.

Таким образом, Великобритания стала пятой страной в мире, в которой выявили более 4 млн заразившихся, после США, Индии, Бразилии и России.

За минувшие сутки в Соединенном Королевстве было отмечено 758 летальных исходов. Днем ранее власти сообщали о 678 смертях и 13,5 тыс. случаев заражения. В общей сложности от осложнений, связанных с коронавирусом, в стране умерли 115 529 человек, что является самым высоким показателем в Европе.

В то же время, согласно научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров, темпы распространения коронавируса в Великобритании постепенно замедляются. Так, в опубликованном в пятницу отчете говорится, что базовый коэффициент репродукции (R) снизился за последнюю неделю до значения 0,7-0,9. Это означает, что 10 инфицированных успевают заразить 7-9 человек. На прошлой неделе этот показатель, демонстрирующий скорость распространения вируса, составлял 0,7-1.

Лучше всего ситуация выглядит в Лондоне (0,6-0,8) и на юго-востоке страны (0,7-0,8). Ни в одном регионе Англии коэффициент R не превышает единицы, что может быть свидетельством того, что пандемия идет на спад. С начала января по всей стране действует третий общенациональный карантин. О постепенном графике по снятию ограничительных мер будет объявлено 22 февраля.

Ранее снижение уровня инфицирования продемонстрировал и отчет Национальной статистической службы Соединенного Королевства. Согласно обнародованным в пятницу данным, в среднем в Англии с 31 января по 6 февраля на каждые 80 человек приходился один инфицированный коронавирусом. В аналогичном исследовании, охватывавшем отрезок времени с 24 по 30 января, сообщалось об одном инфицированном на каждые 65 человек. В Северной Ирландии болезнь была выявлена у каждого 75-го жителя, в Уэльсе - у каждого 85-го, в Шотландии - у каждого 150-го.

Вакцинация населения

В борьбе с эпидемией власти возлагают большие надежды на вакцинацию населения, которая началась 8 декабря. Жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно последним правительственным данным, первая из двух доз вакцин уже введена 14,01 млн человек (около 21% населения королевства).

Пока в Великобритании прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц с крайне слабым здоровьем. Ожидается, что к началу мая первую дозу вакцины смогут также получить все жители страны старше 50 лет, в таком случае число привитых превысит 30 млн.