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Пандемия COVID-19
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Эксперт ВОЗ указала на свидетельства повторного заражения новыми штаммами коронавируса

Соответствующие сообщения поступили из ЮАР, сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан
© EPA-EFE/LUCA ZENNARO

ТАСС, 12 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает свидетельствами о том, что ранее перенесшие коронавирусную инфекцию люди могут заразиться новыми его штаммами. Об этом заявила в пятницу на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

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"Сейчас мы получаем информацию о людях, повторно инфицированных новыми штаммами вируса. И поступили первоначальные сообщения из ЮАР, предполагающие, что люди, которые прежде были инфицированы, могут снова заразиться", - указала эксперт.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и Южно-Африканской Республике стало известно 14 и 21 декабря 2020 года соответственно. По мнению ряда ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным ВОЗ, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.

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ЮАРВеликобританияПандемия COVID-19
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