Почти 10 тыс. школьников подали заявки на участие в олимпиаде РАНХиГС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более 9,5 тыс. человек подали заявки на участие в олимпиаде школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), что на четверть превысило число участников прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В олимпиаде 2019-2020 гг. приняли участие более 7,3 тыс. школьников, а в этом году уже более 9,5 тыс. желающих. В заключительном этапе за звание лучших будут бороться победители и призеры отборочного этапа, а также победители и призеры заключительного этапа прошлого учебного года", - отметили в пресс-службе.

Заключительный этап олимпиады 2020-2021 учебного года пройдет с 15 по 20 февраля в дистанционном формате. В финале школьники будут состязаться в таких дисциплинах, как экономика и китайский язык, политология, обществознание, история, английский язык и журналистика. В олимпиады соревнуются ученики 8-11 классов. Ежегодно участие в состязании принимают старшеклассники из всех субъектов России, а также граждане стран ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно заявки на участие подают и ученики школ при посольствах России за рубежом.

Школьники, одержавшие победу или ставшие призерами, получат льготы при поступлении в академию и смогут стать ее студентами. Победа в олимпиаде даст возможность занять бюджетное место без вступительных экзаменов. Наставников победителей наградят специальными сертификатами, подтверждающими высокий уровень квалификации.

"Олимпиада РАНХиГС сегодня - это одна из важнейших олимпиад в стране. <...> Мы верим, что каждый участник нашей олимпиады - это личность, которая не боится трудностей и новых вызовов, а также любит познавать новое и учиться. Именно таких абитуриентов мы хотим видеть в президентской академии", - отметил проректор РАНХиГС Максим Назаров.