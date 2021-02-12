Первая в этом году сакура зацвела в Ботаническом саду им. Петра Великого в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Первая в 2021 году сакура зацвела в Ботаническом саду имени Петра Великого в Санкт-Петербурге. Посетители могут увидеть цветущее дерево на субтропическом маршруте, говорится в четверг в официальной группе сада во "ВКонтакте".

"Ко Дню всех влюбленных в вересковых оранжереях распустилась первая в этом году сакура. Посмотреть деревце можно на субтропическом маршруте, в том числе на дневных и вечерних прогулках в эти выходные", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Ботанического сада, распустилась сакура Prunus campanulata, или Вишня колокольчиковая. Это одна из самых ранних сакур, но, как и другие, цветет она недолго: если солнце будет сильно прогревать оранжерею, она продержится два-три дня. "Но у нас еще экземпляры этой сакуры есть в более холодных отсеках оранжерей. Так что поменяем экземпляры по мере отцветания", - сказала собеседница агентства.

Сотрудники сада используют небольшие экземпляры сакуры в качестве приставной культуры, поэтому посетители смогут любоваться цветущей сакурой до апреля. А на середину мая обычно приходится пик цветения крупных экземпляров сакуры в парке-дендрарии сада, если позволяют погодные условия. В это время, 15-16 мая, в саду планируется провести фестиваль "Сакура мацури", часть мероприятий предполагается сделать в онлайн-формате.

Ботанический сад Петра Великого, расположенный на Аптекарском острове в Петербурге, - один из старейших ботанических садов России. Он является отделом Ботанического института имени В. Л. Комарова и входит в структуру Российской академии наук.