Российские школы начнут использовать платформу "Сферум" до конца 2021 года

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Школы России начнут использовать информационно-коммуникационную платформу "Сферум" до конца 2021 года. Об этом сообщил в пятницу на V Всероссийском съезде Национальной родительской ассоциации заместитель директора департамента цифровизации и больших данных Министерства просвещения РФ Дмитрий Метелкин.

"До конца 2021 года мы спланируем целый ряд информационных мероприятий. Мы сможем показать и рассказать уже о реальных, живых реализованных проектах - что получит школа, что получит ребенок, что получит родитель. <...> Уже следующее крупное мероприятие мы проведем не на платформе Zoom, а на платформе "Сферум", которой будут пользоваться к концу года все школьники всех образовательных организаций Российской Федерации", - сказал он.

Метелкин также подчеркнул, что в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" будут разработаны три направления цифровизации. Во-первых, создание современной инфраструктуры, которая обеспечит учителям свободное пользование образовательной платформой "Моя школа онлайн". Во-вторых, обеспечение образовательных организаций высокоскоростным интернетом. В-третьих, создание доброкачественного верифицированного учебного контента. "Все это должно стать действенными шагами, связанными с расширением возможностей учителей по усилению традиционного учебного процесса", - отметил Метелкин.

В апреле 2020 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российские министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработают к началу нового учебного года аналогичную Zoom платформу для видеосвязи "Цифровая образовательная среда", где будут использованы отечественные разработки и отечественное программное обеспечение. Платформа исключит из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. Отечественный аналог получил название "Сферум".

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.