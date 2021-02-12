Навальный попросил об экспертизе подписей ветерана, подозревая их подделку

"Я вижу, что все подписи потерпевшего Артеменко в деле разные на разных документах, поэтому я подозреваю, что они подделывались и прошу провести почерковедческую экспертизу", - сказал Навальный.

Подсудимый подчеркнул, что экспертиза подписей ветерана особенно важна в связи с тем, что Артеменко отказался от участия в процессе и не дал устных показаний суду.

Прокурор Екатерина Фролова возражала против назначения экспертизы, сославшись на отсутствие обоснованных сомнений в подделке подписей. "Все заявления Навального являются голословными и ничем не подтверждаются", - заявила прокурор.

Суд в пятницу завершил исследование доказательств обвинения и защиты. На следующей стадии процесса показания суду даст Навальный.

Дело о клевете

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.