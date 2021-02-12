В Калининграде представили проект застройки острова Октябрьский за 61,6 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Инвестиционный проект комплексной застройки западной части острова Октябрьский представлен в пятницу в Калининграде. Общий объем вложений в его реализацию оценивается в 61,6 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

На острове построен стадион, принявший четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Ведется строительство объектов музейного и театрально-образовательного комплекса, включая филиалы Большого театра РФ и Третьяковской галереи.

"Концепция развития территории острова была разработана еще в 2019 году специалистами КБ Стрелка. В основу был положен стандарт комплексного развития территорий, в качестве пилотной площадки его применения и рассматривается остров Октябрьский <...> Инвестпроект комплексной застройки западной части острова Октябрьский оценивается в 61,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Рассматриваемая часть острова ориентирована на тех, кто ведет активный образ жизни - рядом с домами будут находиться магазины, кафе, рестораны, бизнес-центры, спортивная инфраструктура, музеи. Жилая застройка представлена кварталами с тихими дворами и активными внешними улицами. Этажность основной застройки участка составит 4 - 9 этажей. В качестве пространственных ориентиров, зданий-акцентов в проект внесены несколько высотных зданий до 20 этажей.

Предпринимателям будут предложены офисные помещения на первых этажах зданий, для крупных компаний будут созданы бизнес-центры, а рядом с объектами деловой инфраструктуры разместятся гостиницы и апарт-отели. Проект застройки учитывает близость территории к воде. Вдоль набережных предусмотрены пешеходные зоны, объединенные зелеными улицами. Организуются места отдыха, площадки для занятия спортом, сухие фонтаны.

"Это должно стать территорией комфортной жизни для горожан и привлекательной для предпринимателей. Принципиально важно обеспечить при развитии этой территории комплексный подход, учитывающий градостроительные требования, транспортные, экологические факторы, в целом - перспективы социального и экономического развития областного центра. Именно с этой целью единым оператором инвестпроекта решено сделать Корпорацию развития Калининградской области - структуру, подведомственную правительству региона", - отметил губернатор Антон Алиханов, которого цитирует пресс-служба.