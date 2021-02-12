Власти Мордовии разрешили работу МФЦ в обычном режиме по предварительной записи

ТАСС, 12 февраля. Власти Мордовии приняли решение возобновить работу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в обычном режиме по предварительной записи, сообщается в указе врио главы Мордовии Артема Здунова, опубликованном на сайте правительства республики.

"Возобновить с 15 февраля 2021 года работу государственного автономного учреждения Республики Мордовия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в штатном режиме с сохранением предварительной записи", - говорится в указе.

Ранее в правительстве сообщили, что в целом темп прироста новых случаев заболевания COVID-19 в республике замедляется, ситуация постепенно стабилизируется: количество ежедневно выявляемых случаев заражения - меньше 70, продолжает освобождаться коечный фонд, почти в два раза сократилось число амбулаторных пациентов с легкими формами COVID-19 и подозрением на него.

За период пандемии в республике зафиксировано 16 879 случаев коронавируса, 14 591 человек выздоровел, 148 человек умерли от коронавируса как основной причины. В Мордовии действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых граждан, запрещены массовые мероприятия, детям до 15 лет запрещено посещать торговые центры без родителей.