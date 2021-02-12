Более 417 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 107,42 млн, увеличившись за сутки более чем на 417 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 12,6 тыс., превысив 2,36 млн.

Главное о коронавирусе за 12 февраля

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По состоянию на 17:07 мск 12 февраля в ВОЗ поступили сведения о 107 423 526 инфицированных и 2 360 280 умерших. Число заразившихся увеличилось на 417 768, умерших - на 12 695.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Почти половина случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (207 664), на втором месте - регион Европы (147 171), на третьем - Восточное Средиземноморье (26 230).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 020 890. Далее следуют Индия (10 880 603), Бразилия (9 659 167), Россия (4 042 837), Великобритания (3 998 659), Франция (3 349 393), Испания (3 041 454), Италия (2 683 403), Турция (2 564 427), Германия (2 320 093), Колумбия (2 173 347) и Аргентина (2 001 034).