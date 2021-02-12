Минтруд: учет студентов в составе семьи при расчетах для пособий не означает новых выплат

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Учет студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет в составе семьи при расчете среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей не влечет за собой введения дополнительных выплат. Об этом сообщается в пятницу на сайте Минтруда.

"Министерством прорабатывается вопрос о том, чтобы учитывать студентов очных отделений в возрасте до 23 лет в составе семьи при расчете среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей. <...> Эта инициатива не влечет за собой введения отдельных выплат на детей-студентов. Такой вопрос не обсуждался и не прорабатывается", - говорится в сообщении.

Ранее на V Всероссийском съезде Национальной родительской ассоциации замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова сообщила, что министерство подготовило проект, направленный на повышение адресности выплат. По ее словам, помимо студентов-очников в составе семьи планируется учитывать и детей, находящихся под опекой. После внесения изменений в документ о мерах поддержки семей опекуны тоже смогут получать выплаты.