Задержка еще четырех поездов ожидается из-за схода вагонов в Нижегородской области

ТАСС, 12 февраля. Задержка трех пассажирских поездов между Новым Уренгоем и Москвой, а также поезда Москва - Северобайкальск ожидается в Нижегородской области из-за аварии, в результате которой восемь пустых вагонов сошли с рельсов, сообщается на сайте Горьковской железной дороги.

Инцидент произошел в пятницу в 18:00 мск на регулируемом переезде на станции Шеманиха двухпутного электрифицированного участка Котельнич-1 - Нижний Новгород. Автомобиль Land Rover врезался в хвост грузового состава, с рельсов сошли восемь пустых вагонов. В результате никто не пострадал, однако был нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети.

"Ожидаются задержки поездов №12 Москва - Новый Уренгой, №11 Новый Уренгой - Москва, №92 Москва - Северобайкальск, №109 Новый Уренгой - Москва", - говорится в сообщении.

Ранее на два часа тридцать минут был задержан пассажирский поезд №90 Нижний Новгород - Воркута. Также маршрут пригородных поездов №6534 Нижний Новгород - Урень и №6657 Шахунья - Урень сокращен до станции Уста.

"Пассажиры задержанных поездов могут бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, комнатами матери и ребенка, а также камерами хранения. При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов", - говорится в сообщении. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.

Движение поездов восстановили по одному пути перегона Ветлужская - Шеманиха. "Движение по одному пути перегона Ветлужская - Шеманиха Горьковской железной дороги восстановлено в 22:53 мск. Аварийно-восстановительные работы с использованием специальной техники на месте схода продолжаются", - говорится в сообщении на сайте.

По данным ведомства, двум пригородным поездам сократили маршрут следования, для пассажиров организовали доставку в пункты назначения с использованием альтернативных видов транспорта. Также задержаны поезда дальнего следования: поезд №90 Нижний Новгород - Воркута - на пять часов пять минут, №12 Москва - Новый Уренгой - на час десять минут, № 109 Новый Уренгой - Москва - на два часа сорок минут.

В данную новость были внесены изменения (23:37) - добавлены подробности