Минстрой разработал правила проектирования и строительства приютов для животных

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минстрой России разработал свод правил, устанавливающий нормативные требования к проектированию и строительству приютов для животных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Минстроем России разработан свод правил "Приюты для животных. Правила проектирования, строительства", который устанавливает нормативные требования к проектированию новых и реконструкции существующих приютов для животных. <...> Свод правил, подготовленный Минстроем России, обеспечит выполнение обязательных требований при проектировании, позволит определить необходимые параметры территорий, выделяемых под такие объекты", - говорится в сообщении.

Правила, в частности, регулируют максимальное количество животных в приюте - не более 300, учитывают требования по планировке вольеров, обязательное наличие лечебной зоны и многое другое. В случае размещения в приютах более 300 животных земельные участки, на которых расположены павильоны с вольерами для содержания собак, должны иметь между собой зооветеринарный разрыв - 60 м.

Документ также вводит классификацию приютов по принадлежности (государственные, муниципальные и частные); по типу содержания (отдельно для собак или кошек и смешанного типа); по строительным характеристикам зданий и сооружений (капитальные здания, временные, модульные здания, в том числе из сборно-разборных конструкций). Правилами предусмотрены технологические и планировочные параметры зданий и сооружений. Кроме того, свод правил определяет размещение, площадь земельного участка, номенклатуру зданий, сооружений и состав помещений приютов.

"Отсутствие норм приводит к тому, что в некоторых приютах содержится слишком большое количество животных, выделяется недостаточная территория для осуществления необходимых мероприятий, неэффективно расходуются средства при проектировании и строительстве. Новый документ направлен на обеспечение гуманного обращения с животными, создание безопасных условий их размещения и содержания со специально отведенными пунктами оказания ветеринарной помощи, выгула, общения с людьми. Надеюсь, что это позволит приютам для животных стать местом, куда люди будут чаще приходить, чтобы заботиться о животных и по возможности забирать их домой", - приводятся на сайте слова заместителя главы Минстроя РФ Дмитрия Волкова.

Отмечается, что проект документа прошел процедуру публичного обсуждения с участием зоозащитников, волонтеров, представителей Минсельхоза, Минприроды и других заинтересованных ведомств и объединений.