Словакия 17 февраля возобновит погранпроверки и введет карантин для въезжающих

ПРАГА, 13 февраля. /ТАСС/. Словакия с 17 февраля восстанавливает проверки на своих наземных границах и вводит обязанность для всех прибывающих в республику пройти двухнедельную домашнюю самоизоляцию, которую можно будет досрочно завершить после восьми дней в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения страны Марека Крайчиго сообщило в пятницу вечером Словацкое радио.

В Словакии, таким образом, пересмотрели объявленные в среду решения о возобновлении погранпроверок и обязанности двухнедельного карантина для въезжающих в страну. Согласно первоначальным планам властей, они должны были начаться уже в понедельник, 15 февраля.

От обязанности пребывания в домашней самоизоляции будут освобождены экипажи самолетов, водители совершающих международные рейсы автобусов и осуществляющих снабжение населения большегрузных автомобилей, машинисты и проводники международных поездов, дипломаты, а также граждане, следующие без задержек и остановок транзитом через Словакию.

В республике ухудшается эпидемическая ситуация. На всей ее территории происходит распространение британского штамма коронавируса. В стране растет число госпитализированных с коронавирус. От этой инфекции умирают ежедневно в среднем 100 жителей Словакии. По числу летальных исходов в пересчете на население за последнюю неделю республика вышла на первое место в мире, опередив другие наиболее неблагополучные страны - Португалию, Сан-Марино и Чехию.

В Словакии в 2020 году умерло наибольшее число жителей со времени завершения Второй мировой войны. Президент республики Зузана Чапутова информировала руководящие органы Евросоюза, что ее страна заинтересована разместить на своей территории производство вакцин против коронавируса. Ранее премьер-министр Игор Матович сказал, что речь может идти и о российском препарате "Спутник V".