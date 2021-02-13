МВД завершает разработку нового регламента сдачи экзамена на водительские права

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. МВД находится на заключительной стадии разработки нового административного регламента сдачи экзамена на водительские права, вступление которого в силу планируется с 1 апреля текущего года. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС.

"Разработка проекта приказа МВД России "Об утверждении административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений" находится в заключительной стадии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый административный регламент будет подписан в начале этого года.

Площадки не будет

Новые правила вносят изменения в практическую часть экзамена, из которого исключается этап "площадка" для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте - на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Согласно проекту, при проведении экзамена в машине могут находиться представители автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители.

"Маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен", - сказали ТАСС в пресс-центре МВД. При этом экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены. Таким образом, будущих водителей уже не будут натаскивать на определенные виды упражнений на закрытой площадке.

Штрафные баллы

Изменения претерпит также система оценки навыков кандидата в водители в условиях дорожного движения и ошибок с учетом степени их влияния на безопасность. Проект административного регламента предусматривает 19 грубейших ошибок, за совершение одной из которых экзамен сразу же будет прекращен, среди них непристегнутый ремень, пользование мобильным телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры.

За менее грубые нарушения правил дорожного движения будут начисляться штрафные баллы. Всего в списке 41 пункт нарушений ПДД. Экзамен будет считаться несданным, если кандидат в водители наберет пять и более штрафных баллов.

Допуск к экзамену

МВД определило шесть оснований для недопуска кандидата в водители к экзамену. В их числе лишение прав, предоставление недостоверной информации или поддельных документов, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы, где учился кандидат в водители. Допускать к экзаменам на права будут с 16 лет. Для получения государственной услуги несовершеннолетние заявители должны будут предоставить письменное согласие одного из законных представителей.

Аннулирование

Результаты экзаменов и водительское удостоверение могут быть аннулированы. "Такое аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным правилами проведения экзаменов, а само аннулирование будет осуществляться путем внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции, в том числе в автоматизированном режиме", - говорится в проекте административного регламента.

Теория не изменится

Изначально Госавтоинспекция планировала увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав, а также изменить порядок проведения испытания - каждому вопросу планировалось присвоить определенное количество баллов, но, как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, теоретическая часть экзамена меняться не будет.

Сейчас все экзаменационные вопросы теоретической части на получение водительских прав объединены в 4 группы, состоящие из тематических блоков. В каждом тематическом блоке содержится по 5 вопросов. Билет формируется из четырех тематических блоков. Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. В экзаменационном билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос приводится от двух до пяти вариантов ответа, один из которых правильный.

Кандидату в водители для ответа на 20 вопросов предоставляется 20 минут. Если при ответе на вопросы билета он допустил две ошибки в разных тематических блоках, ему предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов из двух дополнительных тематических блоков. Дополнительные тематические блоки выбираются из тех же групп, при ответе на вопросы которых кандидатом в водители были допущены ошибки.

На экзамене запрещается пользоваться какой-либо литературой, техническими средствами или подсказками других людей. Если такие нарушения будут зафиксированы, то экзамен прекращается. И теоретический, и практический экзамены подлежат видеофиксации.