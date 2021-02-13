В полиции Москвы заявили, что люди стали чаще распознавать телефонных мошенников

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Москвичи стали более бдительными и реже попадаются на уловки телефонных мошенников, действующих под видом сотрудников банков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

"Злоумышленники под видом сотрудников банка продолжают звонить гражданам и убеждать их в том, что с принадлежащих им вкладов некто пытается снять денежные средства, - сказали в пресс-службе. - Благодаря тому, что в СМИ идет активная профилактика мошенничества, граждане стали более бдительными и распознают злоумышленников".

Так, в полиции в качестве примера привели 72-летнюю жительницу Зеленограда, которая обратилась к ним. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили на телефон и сообщили, что с ее расчетного счета происходят несанкционированные списания. Мошенники попытались убедить женщину в необходимости проследовать в отделение банка, чтобы снять деньги и перевести их на резервный счет. Но бдительная москвичка распознала злоумышленников, сразу закончила разговор с ними и написала заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

"Для того чтобы не стать очередной жертвой злоумышленников, помните, что настоящие сотрудники банков никогда не звонят и не предупреждают о каких-либо действиях с вашими картами: если к вам поступил подобный звонок, то смело прерывайте его и сообщайте в полицию о мошенниках", - призвали в полиции. Для того, чтобы убедиться в том, что с финансами все в порядке, можно самостоятельно перезвонить в банк по телефонам, указанным на обороте карты, и уточнить все интересующие вопросы. Кроме того, отметили в полиции, чтобы не стать жертвой мошенников, не следует передавать никому и никогда данные банковских карт, а при звонках с просьбой оповестить о цифровых кодах, которые пришли в СМС-сообщении, для перевода средств лучше сразу бросить трубку. Также в целях безопасности важно пользоваться проверенными приложениями и интернет-магазинами. Лучше установить ограничение на снятие денег с банковских карт, а также по возможности использовать несколько видов защиты, например кодовое слово или подтверждение через контактный центр. В полиции подчеркнули, что следует сразу же блокировать карту, как только приходят оповещения о списании средств, если операцию осуществляли не вы.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее сообщал, что рост киберпреступности объясняется не только доверчивостью граждан, но и пробелами в безопасности банковских систем, включая утечку данных о клиентах.