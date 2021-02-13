В Амурской области впервые перенесли главный старт "Лыжни России" из Благовещенска в село

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство по физической культуре и спорту Амурской области в субботу впервые за 15 лет участия региона во всероссийской массовой гонке "Лыжня России" перенесло ее главный старт из Благовещенска в самое крупное село региона Ивановка в 40 км от областного центра. Так власти решили уделить больше внимания развитию сельских территорий, сообщила пресс-служба министерства.

Всероссийская гонка "Лыжня России" проходит в 39-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ. Планируется, что участниками гонки станут около 1,5 млн человек.

"Это связано с тем, что по указу президента необходимо уделять внимание развитию сельских территорий и развитию там физической культуры и спорта. Вторая причина - в этом году 95 лет Ивановскому району, и это будет хороший спортивный праздник в рамках этой годовщины", - сказал министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека.

"Лыжня России" на Дальнем Востоке

Самый массовый старт на Дальнем Востоке ожидается в Хабаровском крае - планируется, что там в акции примут участие около 6 тыс. человек. Также старт состоится в Комсомольске-на-Амуре на лыжной базе "Снежинка". Ожидается, что в торжественной церемонии открытия примет участие врио губернатора Михаил Дегтярев.

В Магаданской области старт мероприятию даст президент Федерации лыжных гонок России, абсолютная чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, которая днем ранее прибыла на Колыму. С ней в Магадан приехал российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне 50 км Александр Легков.

Приморский край также присоединился к всероссийской массовой гонке "Лыжня России - 2021". Центральной площадкой спортивного праздника стала лыжная база в селе Калиновка Спасского района. По информации Министерства физической культуры и спорта Приморского края, на "Лыжню России" в Калиновке записались более 1 тыс. участников. В Сахалинской области спортивное мероприятие пройдет на территории лыжной базы в селе Троицкое на юге острова Сахалин.

В Якутии, в отличие от прочих регионов Дальнего Востока, из-за особого климата гонка традиционно пройдет не в феврале, а с 20 марта по 4 апреля. "В столице [Якутии] лыжники выйдут на трассу 27 марта. Сегодня наличие лыжных трасс в муниципальных районах позволяет нам беспрепятственно организовывать лыжные забеги по всей республике. Традиционно флагманами остаются Алдан и Ленск. В Алдане создали профессиональную лыжную трассу, а Ленск - лидер по подготовке спортивного резерва" - сообщил министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентий Григорьев.

В Забайкалье для участников гонок власти запустили бесплатные автобусы до места главного старта - лыжной базы "Высокогорье" в Чите. Также для забайкальских лыжников организовали полевую кухню и горячий чай.