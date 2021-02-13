Меланья Трамп анонсировала создание своей организации

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Супруга 45-го президента США Дональда Трампа заявила в пятницу о создании новой организации - "Офиса Меланьи Трамп".

"Меланья Трамп объявляет об открытии "Офиса Меланьи Трамп", - говорится в пока единственном сообщении в учетной записи новой организации в Twitter, которое перепостила на своей странице бывшая первая леди США.

По сведениям телеканала CNN, работа "Офиса Меланьи Трамп" будет связана с помощью детям и станет продолжением ее информационной-просветительской инициативы Be Best ("Будь лучше"), которая фокусировалась на вопросах детского здоровья, благосостояния, а также безопасности при выходе детей в интернет. Штаб-квартира организации будет располагаться в городе Палм-Бич (штат Флорида).