В Японии вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Закон, предусматривающий штрафы для физических и юридических лиц, которые не следуют ограничительным мерам против распространения коронавируса, в субботу вступил в действие в Японии. Соответствующий документ был поддержан в начале месяца большинством депутатов обеих палат национального парламента.

Новый закон, в частности, предусматривает штраф до 500 тыс. иен ($4,7 тыс.) за отказ заразившегося коронавирусом пациента от госпитализации. 300 тыс. иен (около $2,8 тыс.) придется заплатить тем, кто откажется от предписанного медосмотра. Аналогичный по размеру штраф предусмотрен и для представителей бизнеса, в том числе баров и ресторанов, которые не выполняют рекомендации властей по прекращению работы в то или иное время. Эти ужесточения распространяются только на те регионы страны, где действует режим чрезвычайной ситуации, а также регионы, где местные власти установили третий или выше (по четырехбалльной шкале) уровень угрозы распространения инфекции.

Причины ужесточения законодательства

До принятия нового закона даже в тех регионах, где действовал режим ЧС, призывы к местному бизнесу приостанавливать работу публичных заведений или же вводить ограничения на время их работы носили исключительно рекомендательный характер и не имели никакой юридической силы. Отсутствовали и какие-либо наказания для тех местных граждан, у кого был выявлен новый коронавирус, но кто отказывался от госпитализации или не хотел предоставлять властям критически важную для отслеживания цепочек заражения информацию - с какими людьми они контактировали в последние дни.

На ужесточение законодательства центральные власти во главе с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой подтолкнуло давление со стороны губернаторов префектур, которые нуждались в более действенных инструментах борьбы с нарушителями. Активным лоббистом законопроекта выступила национальная Ассоциация губернаторов Японии, охватывающая администрации всех 47 японских префектур. В то же время серьезную обеспокоенность в связи с новым законом высказала японская Федерация ассоциации баров и ресторанов, настаивая, что одно лишь примитивное введение штрафов не решит проблем, но может привести к появлению социальной дискриминации и нарушению прав как частных лиц, так и предпринимателей. С критикой закона также выступала и оппозиционная Коммунистическая партия Японии.

Для обсуждения нового закона перед его принятием была создана специальная экспертная комиссия при Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Некоторые члены этой комиссии настаивали на более продолжительном обсуждении готовящегося закона, однако премьер-министр Суга настоял на скорейшем его принятии, аргументируя свою позицию тем, что правительственные эксперты сходятся во мнении касательно содержательной части закона.

Ситуация в стране

Эпидемическая ситуация в стране стала резко ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре антирекорды суточного прироста числа заразившихся коронавирусом, летальности и прироста числа тяжелых пациентов начали регулярно обновляться. В январе распространение инфекции достигло взрывных темпов.

2 февраля Суга еще на месяц продлил режим ЧС, срок которого истекал 7 февраля, в десяти префектурах страны. Среди них Токио, прилегающие Канагава, Сайтама и Тиба, западные Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западная Фукуока. Режим охватывает территории, где проживают порядка 70 млн человек, что составляет более половины населения страны. В рамках действующих мер власти требуют от ресторанов и баров закрываться в 20:00 и за час до этого прекращать продажу спиртного. Граждан также призывают без особой нужды не покидать свои дома, а частный бизнес побуждают перевести до 70% персонала на удаленную работу.

По последним данным, общее число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии составляет свыше 413 тыс., 6 880 человек умерли. В то же время в последние недели динамика распространения коронавируса в Японии начала замедляться - число новых выявленных случаев опустилось сперва ниже отметки в 2 тыс., а затем и ниже отметки в 1,5 тыс. В ходе заседания специальной правительственной группы по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло в пятницу, Суга отметил положительный результат, которого удалось достичь благодаря введению режима ЧС в десяти префектурах, но подчеркнул необходимость предельной бдительности и сохранения действующих мер, направленных на сокращение числа новых случаев заражения и числа пациентов в тяжелом состоянии.